Nella giornata del 16 maggio 2026, le forze dell'ordine hanno arrestato l’ultimo membro di un gruppo di giovani coinvolti in atti di vandalismo sul Ponte dei Leoni a Monza. Nei giorni precedenti, erano stati diffusi online alcuni video che mostravano i responsabili dell’azione, lasciando intuire l’identità di tutti i partecipanti. Con questo ultimo arresto, si completa il quadro delle persone coinvolte nell’episodio, che aveva attirato l’attenzione sulla serie di danni causati alla struttura.

MONZA, 16 maggio 2026 – Mancava solo lui. Si intuiva dai video girati dagli stessi responsabili dell'atto vandalico messi in rete. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacadanneggiarono-ponte-dei-leoni-identificati-4-ragazzi-qno72zs5 La polizia di Stato ha i ndividuato il quinto minorenne coinvolto nel danneggiamento del Ponte dei Leoni a Capodanno. Quando a uno dei quattro Leoni era stato infilato un petardo in bocca danneggiandolo gravemente. Le indagini. Nell’ambito delle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e condotte dalla Digos della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con la polizia locale, si è chiuso il cerchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali del Ponte dei Leoni, preso anche l’ultimo componente della baby gang

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