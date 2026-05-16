Una mostra attualmente in corso fino al 19 luglio nell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Genova mette in luce aspetti inediti dell’opera di Anton Van Dyck, considerato uno dei ritrattisti più importanti d’Europa. Nato nel 1599 ad Anversa e morto a Londra a soli 42 anni, l’artista ha lasciato un’eredità artistica riconosciuta a livello internazionale. La rassegna presenta dipinti e studi che rivelano lati meno noti della sua produzione, offrendo un approfondimento sulla sua influenza e sui metodi usati nel corso della sua carriera.

Ci sono artisti per i quali il ricorso ai superlativi non appare eccessivo. Anzi. Anton Van Dyck, nato ad Anversa nel 1599 e morto a Londra a soli 42 anni, è sicuramente uno di questi e la mostra in corso fino al 19 luglio nell’ Appartamento del Doge di Palazzo Ducale a Genova, ne è la riprova. A 15 anni aveva già prodotto due Autoritratti che oggi rappresentano le “ porte d’ingresso ” della mostra genovese stessa, l’inizio di un percorso di meraviglie che si conclude in maniera sorprendente. La mostra si intitola Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, è curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen e propone una sessantina di opere che rappresentano una delle più ampie esposizioni dedicate a uno degli artisti più attraenti della storia dell’arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Van Dyck a sorpresa: i lati inesplorati dell’arte del più famoso ritrattista d’Europa

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