Valsugana 2,5 milioni per la viabilità | nuova rotatoria a Curtarolo

A Curtarolo sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per migliorare la viabilità nella zona. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, con l’obiettivo di facilitare il traffico tra Padova e Bassano. I lavori dovrebbero iniziare a breve, anche se non sono ancora stati comunicati i tempi precisi di avvio. Restano da chiarire come questa opera influenzerà i tempi di percorrenza tra le due città e quando sarà completata.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza tra Padova e Bassano?. Quando inizieranno concretamente i lavori per la nuova rotatoria?. Quali strade riceveranno i 500 mila euro per la manutenzione?. Perché l'incrocio tra SP 70 e SP 47 è così congestionato?.? In Breve 500 mila euro per manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali nel 2026.. Traffico tra Cittadella e Padova raggiunge 1.800 veicoli ogni ora.. Tempi di percorrenza aumentano a 80 minuti durante le ore di punta.. Consigliere Stefano Baraldo coordina interventi basati su studi di Veneto Strade.. Due milioni e mezzo di euro stanziati dalla Provincia di Padova per la viabilità: il presidente Sergio Giordani ha firmato venerdì 15 maggio una delibera che prevede due milioni per una nuova rotatoria a Curtarolo e 500 mila euro per la manutenzione delle strade. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valsugana, 2,5 milioni per la viabilità: nuova rotatoria a Curtarolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al via i lavori per la rotatoria all'incrocio fra via Emilia e via Lugo Sullo stesso argomento Curtarolo, stanziati due milioni di euro per la rotatoria lungo la ValsuganaIl presidente della provincia di Padova Sergio Giordani ha firmato ieri, venerdì 15 maggio, la delibera che stanzia due milioni e mezzo di euro per... Valsugana, ok per la rotatoria a Curtarolo: cantieri nel 2027? Cosa sapere La Provincia approva nuova rotatoria a Curtarolo con cantieri previsti nel 2027. Valsugana, la rotatoria si farà: spesa di almeno 2 milioniCURTAROLO (PADOVA) - La realizzazione della grande rotatoria sulla strada provinciale 47 Valsugana verrà inserita nel programma triennale delle opere della Provincia per il 2027. É questa la ... ilgazzettino.it