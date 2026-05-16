Valsecchi lascia il Consiglio | Sedici anni da sentinella civica Resterò a disposizione

Dopo sedici anni di servizio come consigliere comunale, Valsecchi ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio. In una comunicazione rivolta ai cittadini, ha spiegato che questa sarà l'ultima volta che si presenta come rappresentante istituzionale, sottolineando di voler rimanere a disposizione. La decisione arriva dopo un lungo periodo di impegno nel ruolo, che ha descritto come un’esperienza di sentinella civica. Nessuna indicazione è stata data su eventuali motivazioni o prossimi passi.

È il mio ultimo messaggio da uomo prestato alle istituzioni comunali in qualità di consigliere comunale.Mi sono candidato tre volte e sono sempre stato eletto. Nel 2010, assieme ad altri amici, ho fondato Appello per Lecco, che è sempre stata la formazione civica che ha consentito i voti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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