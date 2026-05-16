In Valle d’Aosta, si terranno una serie di concerti di polifonia sacra tra le località di Aosta e Fénis, coinvolgendo 37 voci e gruppi folcloristici. La manifestazione prevede l’esibizione di diverse realtà, che saranno giudicate da una giuria composta da esperti del settore. I concerti si svolgeranno in diverse location delle due città, offrendo un’occasione per valorizzare le tradizioni vocali e culturali della regione.

? Punti chiave Dove si svolgeranno i concerti di polifonia sacra tra Aosta e Fénis?. Chi comporrà la giuria incaricata di valutare le 37 realtà partecipanti?. Come faranno i giovani studenti a tramandare le tradizioni musicali locali?. Quali luoghi ospiteranno i gruppi folcloristici nella giornata conclusiva?.? In Breve Dal 23 al 28 maggio cori al Teatro Splendor di Aosta.. Polifonia sacra presso la Collegiata dei Santi Pietro e Orso il 29 e 30 maggio.. Giuria composta da Loreta Pinna, Francesco Grigolo e Luigi Leo coordinata da Efisio Blanc.. Partecipazione di 23 cori adulti, 2 ensemble, 1 coro giovanile e 9 gruppi bambini.. Dal 22 al 31 maggio la Valle d’Aosta si prepara a ospitare la 74ª edizione dell’Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains, un appuntamento che vedrà protagonisti decine di artisti tra Aosta e Fénis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: 37 voci e gruppi folcloristici accendono la tradizione

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