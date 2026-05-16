Nella zona di Valbormida, alcuni sindaci hanno annunciato che non prenderanno parte alla proposta di una catena umana lungo la statale 29, come forma di protesta contro un impianto previsto in quella zona. I primi cittadini hanno comunicato di voler ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per opporsi al progetto, senza specificare le modalità in cui intendano attuare questa opposizione. La questione riguarda principalmente il coinvolgimento delle autorità locali e le modalità di blocco del progetto.

? Punti chiave Come potrà la catena umana bloccare il progetto sulla statale 29?. Chi sono i sindaci che minacciano il ricorso al TAR?. Perché il sindaco Mirri accusa la Regione di ignorare le richieste?. Quali conseguenze economiche rischia la valle per la perdita dei fondi?.? In Breve Proposta catena umana tra Ferrania e San Giuseppe lungo la statale 29.. Diciannove sindaci firmano documento di rifiuto totale contro l'impianto.. I sindaci Briano e Franco propongono potenziamento raccolta differenziata e recupero materiali.. Il consigliere regionale Jan Casella richiama le proteste di Cairo e Cosseria.. A Carcare, nella serata di ieri 15 maggio, la sala comunale è rimasta gremita per l’assemblea decisiva tra i sindaci Rodolfo Mirri, Roberto Briano e Michele Franco contro il termovalorizzatore in Valbormida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valbormida, i sindaci dicono no: proposta catena umana contro l’impianto

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