Uzbekistan scoperta di équipe con i ricercatori dell’Università del Salento | quattromila anni fa si operava alla testa Eccezionale rinvenimento

Un team di ricercatori dell’Università del Salento ha scoperto un sito in Uzbekistan che risale a circa quattromila anni fa, dove sono stati rinvenuti due bambini di tre e cinque anni deposti fianco a fianco. La scoperta è stata comunicata ufficialmente dall’istituzione e riguarda un intervento sul cranio effettuato in epoca preistorica. Il ritrovamento è stato effettuato durante un’attività di ricerca condotta sul campo, in un’area archeologica del paese asiatico.

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