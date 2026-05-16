Uzbekistan scoperta di équipe con i ricercatori dell’Università del Salento | quattromila anni fa si operava alla testa Eccezionale rinvenimento

Da noinotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricercatori dell’Università del Salento ha scoperto un sito in Uzbekistan che risale a circa quattromila anni fa, dove sono stati rinvenuti due bambini di tre e cinque anni deposti fianco a fianco. La scoperta è stata comunicata ufficialmente dall’istituzione e riguarda un intervento sul cranio effettuato in epoca preistorica. Il ritrovamento è stato effettuato durante un’attività di ricerca condotta sul campo, in un’area archeologica del paese asiatico.

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Di seguito un comunicato diffuso dall”Università del Salento: Due bambini, di tre e cinque anni, deposti fianco a fianco. Uno dei due porta sul cranio i segni inequivocabili di un’operazione chirurgica. Quattromila anni fa, nella città di Djarkutan, nel cuore dell’Asia Centrale, qualcuno sapeva aprire una testa per tentare di guarire. È questa la scoperta straordinaria che la campagna di scavo in corso ha restituito alla missione congiunta dell’Università del Salento, dell’Università Statale di Termez e dell’Istituto Archeologico di Samarcanda. La sepoltura rivoluziona le conoscenze sulle pratiche rituali e mediche della Civiltà dell’Oxus, la grande cultura che tra la fine del terzo e l’inizio del secondo millennio avanti Cristo dominò l’Asia Centrale e si estese fino alle coste del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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