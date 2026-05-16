Un supermercato ha deciso di trasformarsi in un palco per band emergenti, attirando l’attenzione sui social media. La proposta nasce da un giovane originario del Messico, cresciuto negli Stati Uniti, che ha scelto di unire l’esperienza di fare la spesa con l’opportunità di ascoltare musica dal vivo. L’evento ha visto coinvolte diverse band locali, e la trasformazione del negozio ha attirato clienti e appassionati di musica. La novità ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme digitali, diventando virale.

Un posto dove fare la spesa e ascoltare band emergenti. E’ la curiosa idea che ha avuto Jose Luis Aguilar Garcia, un giovane nato in Messico e cresciuto a New Castle, Delaware, Stati Uniti. Ha deciso di aprire il Fiesta Fresh Market, negozio di alimentari diventato noto sui social per organizzare degli spettacoli tra casse e scaffali. Il progetto ben presto ha preso piede, richiamando l’attenzione di tanti artisti locali. Crozza imita Meloni: “I miei ministri? Siamo peggio del Trono di Spade, se odiano tutti” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, diventa virale il Fiesta Fresh Market: il supermercato che si trasforma in palco per band emergenti

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