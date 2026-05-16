Uomini e Donne Ciro sceglie Elisa e Martina esplode fuori dagli studi | Giada Stabile racconta tutto

Dopo la decisione di Ciro a Uomini e Donne di scegliere Elisa, si sono verificati momenti di tensione fuori dagli studi. Giada Stabile ha raccontato di aver avuto uno scontro con Martina e le sorelle del ragazzo, durante il quale sono stati udibili insulti e urla. La situazione è degenerata al punto che è stata chiamata la sicurezza per gestire il caos. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali conseguenze legali o interventi successivi.

Dopo la scelta di Ciro a Uomini e Donne, Giada Stabile svela lo scontro choc con Martina e le sorelle fuori dagli studi: urla, insulti e sicurezza chiamata. Una versione che Martina non ha ancora smentito. La scelta di Ciro che ha diviso il pubblico. La decisione di Ciro di lasciare Uomini e Donne insieme a Elisa ha immediatamente fatto discutere il pubblico del popolare dating show di Canale 5. Ma quello che sembrava un epilogo romantesco da libro di cuore si è trasformato rapidamente in qualcosa di molto più movimentato, e non è accaduto davanti alle telecamere ufficiali del programma. Nelle ore successive alla registrazione, a prendere la parola pubblicamente è stata Giada Stabile, amica di Elisa e presenza orbitante attorno alla vicenda del tronista. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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UOMINI E DONNE: CIRO SCEGLIE ELISA La Decisione Che Nessuno Si Aspettava!

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