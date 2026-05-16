Under 35 e famiglie sono i nuovi viaggiatori

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, sempre più giovani sotto i 35 anni e famiglie scelgono di viaggiare in camper. Questo mezzo, considerato tradizionalmente un classico, si rinnova e si adatta alle esigenze di nuove generazioni di utenti. La diffusione di questa modalità di viaggio si accompagna a un interesse crescente verso vacanze all'aperto e itinerari personalizzati. I dati indicano che il camper si conferma come una soluzione versatile, capace di attrarre diverse fasce di pubblico in cerca di esperienze di viaggio diverse dal passato.

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Il camper è davvero un mezzo evergreen, sempre pronto a cambiare pelle per conquistare nuove generazioni di viaggiatori. Secondo i dati di Yescapa, piattaforma di camper sharing leader in Europa, in Italia oltre il 50% degli utenti ha tra i 25 e i 34 anni: un dato che fa ben sperare e segna un cambio di paradigma rispetto al cliché che associa la vacanza openair a un pubblico maturo. "Il successo dei viaggi camper tra gli under 35 è legato anche a un cambiamento nel rapporto con il possesso - spiega Luca Galli Country Manager di Yescapa - Sempre più viaggiatori scelgono formule che permettono di vivere l’esperienza senza necessariamente acquistare un mezzo, privilegiando flessibilità e libertà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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