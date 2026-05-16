Una vita nell’Arma a servizio della comunità Il generale Nistri si racconta
Un generale racconta la sua esperienza di oltre trent’anni nell’Arma, descrivendo momenti di servizio e incarichi svolti nel corso della carriera. L’autobiografia, pubblicata da una casa editrice, ripercorre eventi legati all’attività operativa e alle responsabilità assunte nel tempo. Il testo fornisce dettagli sulle missioni e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo diretto sulla vita di chi ha dedicato la propria esistenza alla tutela della comunità e allo Stato.
“Ho servito lo Stato. Una vita nell’Arma”, è il titolo dell’autobiografia (pubblicata da Neri Pozza nell’ottobre 2025) del generale Giovanni Nistri, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri dal 2018 al 2021, che ripercorre la sua lunga carriera, durata 51 anni, a partire dagli anni presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli fino ai vertici dell’Arma. In questa conversazione per Formiche.net Nistri racconta l’Arma dei carabinieri, i suoi uomini e le sue donne, i suoi valori, talune crisi e quella solitudine che un Comandante “deve” avere. Quando ti hanno proposto di scrivere una tua biografia eri riluttante a farlo, perché pensavi che la tua esperienza di vita non potesse interessare ad altri che a te ed ai tuoi congiunti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ho servito lo Stato. Una vita nell'Arma | Giovanni Nistri
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Sarà presentato, alle 16 di oggi, al Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei, il libro Ho servito lo Stato. Una vita nell'Arma (Neri Pozza editore), opera di Giovanni Nistri, Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Comandante generale dal 2018 al facebook
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