Una vita nell’Arma a servizio della comunità Il generale Nistri si racconta

Un generale racconta la sua esperienza di oltre trent’anni nell’Arma, descrivendo momenti di servizio e incarichi svolti nel corso della carriera. L’autobiografia, pubblicata da una casa editrice, ripercorre eventi legati all’attività operativa e alle responsabilità assunte nel tempo. Il testo fornisce dettagli sulle missioni e le sfide affrontate, offrendo uno sguardo diretto sulla vita di chi ha dedicato la propria esistenza alla tutela della comunità e allo Stato.

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“Ho servito lo Stato. Una vita nell’Arma”, è il titolo dell’autobiografia (pubblicata da Neri Pozza nell’ottobre 2025) del generale Giovanni Nistri, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri dal 2018 al 2021, che ripercorre la sua lunga carriera, durata 51 anni, a partire dagli anni presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli fino ai vertici dell’Arma. In questa conversazione per Formiche.net Nistri racconta l’Arma dei carabinieri, i suoi uomini e le sue donne, i suoi valori, talune crisi e quella solitudine che un Comandante “deve” avere. Quando ti hanno proposto di scrivere una tua biografia eri riluttante a farlo, perché pensavi che la tua esperienza di vita non potesse interessare ad altri che a te ed ai tuoi congiunti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una vita nell’Arma, a servizio della comunità. Il generale Nistri si racconta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho servito lo Stato. Una vita nell'Arma | Giovanni Nistri Sullo stesso argomento Una vita per l’Arma. Si congeda il brigadiere capo Celestino, 40 anni di servizio in ToscanaPonsacco (Pisa), 25 aprile 2026 – Si congeda oggi il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo... Leggi anche: Una vita nell'Arma: il maresciallo Marialdo Rossin in pensione Uno Bianca, sopralluogo degli investigatori a casa di Gugliotta. Una ventina di militari dell'Arma nell'abitazione in cui si è tolto la vita #ANSA x.com Una vita nell’Arma, a favore della comunità. Il generale Nistri si raccontaHo servito lo Stato. Una vita nell’Arma, è il titolo dell’autobiografia (pubblicata da Neri Pozza nell’ottobre 2025) del generale Giovanni Nistri, già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri d ... formiche.net Arma a 2 mani o 1 mano più scudo come Paladino Holy nelle Escursioni? reddit Una vita nell'Arma: il maresciallo Marialdo Rossin in pensioneOggi 11 maggio, ultimo giorno di lavoro per il sottufficiale che a Legnaro ha lavorato sia come vicecomandante che come comandante raccogliendo apprezzamenti da tutti per la sua sensibilità e l'innato ... padovaoggi.it