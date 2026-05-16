Una radice storica davanti alla chiesa del Casale | Molteplici cadute di anziani

Una radice si trova da anni davanti alla chiesa Ave Maris Stella in via Duca degli Abruzzi, nel quartiere Casale. Secondo quanto riferito da un rappresentante di un gruppo di residenti, questa radice si trova in quella posizione da molto tempo. Recentemente, sono stati segnalati diversi incidenti che hanno coinvolto anziani caduti in quella zona. La presenza della radice è stata oggetto di segnalazioni da parte della comunità locale, che chiede interventi per mettere in sicurezza l’area.

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