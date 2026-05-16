Una quercia per le giovani vittime del 2 Agosto
Durante la Settimana della Cultura e del Libro 2026, nel giardino di una scuola secondaria di primo grado è stata piantata una quercia monumentale. La pianta è stata dedicata alle vittime della strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. La cerimonia si è svolta nel cortile dell’istituto, alla presenza di studenti, insegnanti e rappresentanti locali. La quercia è stata collocata in un’area pubblica del giardino, come simbolo di memoria e rispetto.
Nell’ambito della Settimana della Cultura e del Libro 2026, nel giardino della scuola secondaria di primo grado "Enrico Panzacchi" (Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia), una quercia monumentale è stata dedicata alle giovani vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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