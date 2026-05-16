Durante gli Internazionali di Roma, un tifoso ha rivolto una frase provocatoria a Luciano Darderi, affermando “Abbiamo pagato”. La risposta del giocatore è stata: “Forza, vieni tu a giocare al mio posto”. La partita si è conclusa con la sconfitta di Darderi per mano del norvegese Casper Ruud, che ha conquistato la finale del torneo con un risultato di 6-1 6-1.

Il sogno agli Internazionali di Roma di Luciano Darderi si è interrotto per mano di Casper Ruud. Sarà il norvegese il finalista del Masters 1000, dopo aver vinto in due set il match con un secco 6-1 6-1. Complice la stanchezza per il “poco tempo di recupero”, come ha detto nel post partita Darderi, che ha sicuramente regalato al pubblico uno spettacolo meno emozionante rispetto alle battaglie che lo hanno portato a giocarsi la semifinale. Il tifo del campo Centrale però lo ha sostenuto fino all’ultimo, tranne uno spettatore che dagli spalti si è reso protagonista di un siparietto diverso dal solito. Verso la fine del match, quando Darderi stava perdendo 5-1 al secondo set, dal pubblico si è sentito: “ Abbiamo pagato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un tifoso attacca Darderi agli Internazionali di Roma: “Abbiamo pagato”. La risposta: “Forza, vieni tu a giocare al mio posto”

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