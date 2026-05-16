Un sì convinto | la firma domenica

Domenica è arrivata la firma che sancisce il sì convinto da parte del manifesto della Rete Studenti Medi e della candidata sindaca Angelica Malvatani. I rappresentanti degli studenti hanno comunicato che tre delle liste che sostengono questa candidatura hanno già dato il loro avallo. La firma si inserisce in un momento di consolidamento delle posizioni e di impegno ufficiale da parte dei gruppi coinvolti. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accordo o sulle modalità di sottoscrizione è stata resa nota.

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