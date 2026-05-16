Un sì convinto | la firma domenica
Domenica è arrivata la firma che sancisce il sì convinto da parte del manifesto della Rete Studenti Medi e della candidata sindaca Angelica Malvatani. I rappresentanti degli studenti hanno comunicato che tre delle liste che sostengono questa candidatura hanno già dato il loro avallo. La firma si inserisce in un momento di consolidamento delle posizioni e di impegno ufficiale da parte dei gruppi coinvolti. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accordo o sulle modalità di sottoscrizione è stata resa nota.
Lo firma il manifesto della Rete Studenti Medi, la candidata sindaca Angelica Malvatani e i ragazzi fanno sapere che già tre delle liste che la supportano l’hanno avallato. "Domenica (domani, ndr) – ha dichiarato la Malvatani - firmeremo con la rete degli studenti un documento preciso, perché i ragazzi ci impegnano su argomenti fondamentali. Chiedono una città moderna, dove ci sia un trasporto pubblico locale efficace, dove si possa lavorare con quelle tecnologie nuove che si stanno affacciando, che richiedono la digitalizzazione e la modernizzazione anche delle nostre imprese". Per la Malvatani, i ragazzi oggi chiedono un lavoro stabile, ma anche un lavoro che "gli conceda la possibilità di conciliare vita e lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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