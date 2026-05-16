Un prof non deve essere amico degli studenti | Enrico Galiano spiega perché abbiamo sempre sbagliato

Un insegnante non deve essere amico degli studenti, afferma un insegnante e scrittore. La sua affermazione ha suscitato reazioni e commenti, portando a un dibattito sulla relazione tra docenti e studenti. Lui spiega che, secondo la sua opinione, il ruolo dell'insegnante è diverso da quello di un amico e che questa distinzione è fondamentale per il rapporto educativo. La discussione riguarda il modo in cui si stabiliscono i limiti e le aspettative in ambito scolastico.

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«Un insegnante non deve essere amico dei suoi studenti». Partendo da questa frase, che in tanti sicuramente hanno sentito dire, Enrico Galiano spiega perché è vero il contrario.«Amico viene dal latino amus, colui a cui si vuole bene. Le ricerche dimostrano che un rapporto affettivo positivo tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EPSTEIN 2026 : des MILLIONS de pages EXPLOSIVES… les PUISSANTS tremblent ! Sullo stesso argomento Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo Galiano: L’insegnante è ormai considerato come un babysitter e viene pagato come se lo fosseEnrico Galiano, professore e scrittore friulano, non usa mezzi termini quando parla della scuola italiana di oggi. Pressione crescente, scarso riconoscimento sociale e stipendi inadeguati: un quadro c ... tecnicadellascuola.it Enrico Galiano, uno dei dieci insegnanti più influenti d'Italia: Un periodo ho smesso ma perdevo qualità nella scrittura. L'odio di Agassi per il tennis è una lezione per ...Al Celebrazioni Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci, la lezione-spettacolo del divulgatore : Seguivo Luciano De Crescenzo e mi rapiva. La nostra professione non ha il giusto riconos ... corrieredibologna.corriere.it