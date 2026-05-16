Un prof non deve essere amico degli studenti | Enrico Galiano spiega perché abbiamo sempre sbagliato
Un insegnante non deve essere amico degli studenti, afferma un insegnante e scrittore. La sua affermazione ha suscitato reazioni e commenti, portando a un dibattito sulla relazione tra docenti e studenti. Lui spiega che, secondo la sua opinione, il ruolo dell'insegnante è diverso da quello di un amico e che questa distinzione è fondamentale per il rapporto educativo. La discussione riguarda il modo in cui si stabiliscono i limiti e le aspettative in ambito scolastico.
«Un insegnante non deve essere amico dei suoi studenti». Partendo da questa frase, che in tanti sicuramente hanno sentito dire, Enrico Galiano spiega perché è vero il contrario.«Amico viene dal latino amus, colui a cui si vuole bene. Le ricerche dimostrano che un rapporto affettivo positivo tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Una delle frasi che si sentono più spesso, riguardo all'insegnamento, è Un insegnante non deve essere amico dei suoi studenti Tu cosa ne pensi? - Facebook facebook
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