Un Posto al Sole | Alberto salva Anna e il segreto è a rischio

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, Alberto Palladini si trova a dover affrontare una situazione critica. Dopo aver tentato di mantenere le distanze da Anna Toscano per il bene di Gianluca, si rende conto che la ragazza è in pericolo. La sua decisione di salvarla potrebbe mettere a rischio la loro relazione segreta, creando nuove tensioni tra i personaggi. Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensione tra Ornella e Raffaele Alberto in azione: un gesto eroico. Alberto, nonostante i suoi sforzi per allontanarsi da Anna, si rende conto che la giovane è in grave pericolo. Il suo intervento tempestivo porta Anna in ospedale, ma questo gesto rischia di svelare la loro relazione segreta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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