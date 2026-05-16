un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

Ecco una selezione di eventi in programma in diverse città italiane. Tra questi, una mostra a Venezia presenta circa cento opere di Alighiero Boetti, artista tra i più riconoscibili del dopoguerra. La rassegna ripercorre il percorso creativo dell’artista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua produzione. L’esposizione si inserisce nel calendario culturale del paese e si svolge in una delle principali sedi veneziane. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile per un periodo determinato.

L a mostra a Venezia Alighiero Boetti ripercorre in un centinaio di opere il pensiero di uno tra gli esponenti piu? significativi e originali dell’arte del dopoguerra. Focalizzandosi, in particolare, sul concetto del “doppio” che ha attraversato tutto il lavoro complesso e ricco di sfaccettature dell’artista. Fino al 22 novembre. Mostra “Rothko a Firenze”: il segreto dei colori che parlano dritti all’anima X Leggi anche › Piano City Milano e gli altri eventi da non perdere Mimmo Rotella 1945-2005 e? una grande retrospettiva dedicata a Genova all’artista calabrese, alla sua costante ricerca di tecniche e nuovi linguaggi creativi, alla capacita? di raccontare visivamente il rapporto tra arte, immagine e societa?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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