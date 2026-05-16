Un parco dedicato a Rambaldi è stato inaugurato recentemente, celebrando la carriera di un artista premiato con tre Nobel e riconosciuto come maestro degli effetti speciali. La figura di Rambaldi, originario di un paese della provincia di Ferrara, ha raggiunto Hollywood, diventando un punto di riferimento nel cinema italiano e internazionale. Tra le attività nel parco, ci sono giochi per bambini e momenti di incontro tra famiglie, con alcune immagini in cui un papà accompagna il proprio figlio.

Vincitore di tre premi nobel, maestro degli effetti speciali. Carlo Rambaldi, l’orgoglio di Vigarano Mainarda, è stato e rimarrà sempre un’icona del cinema italiano e mondiale, capace di partire da un paese della provincia di Ferrara e stabilirsi a Hollywood. Per questo, a poco più di cento anni dalla sua nascita, Ferrara ha scelto di rendergli omaggio dedicandogli un parco nell’area sud est della città, nell’area verde compresa tra via Boschetto, via De Chirico e via Capodistria. "Inauguriamo questo parco dedicato a Carlo Rambaldi, uomo di straordinario talento che ha saputo unire arte, tecnica e immaginazione, portando il nome dell’Italia nel mondo attraverso il grande cinema internazionale – ha affermato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un parco nel nome di Rambaldi: "Gli Oscar, carriera eccezionale". Tra i giochi dei bimbi il papà di Et

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