Un manifesto sarà sottoposto a revisione, consentendo anche al candidato sindaco di analizzarne i contenuti. La possibilità di esaminare il documento sarà concessa per valutare le proposte e le posizioni esposte. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si prevede un momento di confronto tra le parti. La richiesta di analisi si inserisce in un percorso di approfondimento che coinvolge diversi attori del panorama politico locale. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane.

Avrà modo anche il candidato sindaco Alberto Scarfini di esaminare i contenuti del manifesto politico sottoposto all’attenzione di aspiranti sindaci e futuri consiglieri comunali ma, intanto, nel suo programma i giovani ci sono, così come viene dato ampio spazio alla formazione, vista anche come opportunità di lavoro futuro. Intanto, essendo amministratore uscente, Scarfini vede una Fermo che si sta sempre più trasformando in una Learning City, un modello in cui la formazione va oltre le scuole e le università. Il riferimento è all’Its "ma anche al rafforzamento di Fermotech che sta collaborando con molte imprese per portare i ragazzi ad impegnarsi su progettualità importanti e formative" ma anche allo sviluppo dell’Università dei Mestieri, del Conservatorio, dei corsi universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un manifesto da esaminare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

3 marzo - Sara lunga

Sullo stesso argomento

"Dovrei esaminare i suoi gioielli", anziana di 86 anni truffata a Imola da un uomo in abiti distintiUn arresto con restituzione di gioielli, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Imola, dove un uomo di 59 anni è stato fermato per...

Leggi anche: "Devo esaminare l'oro": inganna un'anziana e fugge col bottino