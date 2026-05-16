Le indagini sui contatti telefonici tra Andrea Sempio e l’abitazione Poggi continuano a suscitare attenzione. Le conversazioni registrate sono al centro delle verifiche condotte dai carabinieri, che analizzano ogni dettaglio per chiarire il ruolo dell’indagato. Le telefonate, considerate rilevanti, vengono esaminate nel tentativo di ricostruire le ultime ore prima degli eventi principali. Le autorità non hanno ancora reso pubblici i risultati delle analisi, mantenendo il riserbo sulla possibile connessione tra i contatti e le ipotesi di reato.

Ci sono alcune telefonate che alimentano i sospetti degli investigatori su Andrea Sempio. Si tratta di tre chiamate che l’allora 19enne fece a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto: le prime due in data 7 agosto, rispettivamente della durata di 2 e 8 secondi, e la terza l’8 agosto, di 21 secondi. Un dettaglio ritenuto di particolare valore indiziario e che, sommato alle altre risultanze investigative, getterebbe ulteriori ombre sul 38enne indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Le dichiarazioni di Sempio. Come si legge nell’informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, Sempio venne sentito come persona informata sui fatti cinque giorni dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un errore? Mai prima". Cosa dicono i carabinieri sulle telefonate di Sempio a casa Poggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Caso Samuele Zaccariello: Qualcosa non Va nei Suoi Contenuti | Webboh Awards 2026 | RUVIDO 315

Sullo stesso argomento

Le intercettazioni di 10 anni fa e quelle telefonate notturne a casa Poggi: così nascono i nuovi sospetti su SempioGarlasco, 9 maggio 2026 – Un consiglio spesso rivolto a studenti e a chi scrive per mestiere – rileggere sempre quello che si è prodotto – è alla...

Garlasco, Bocellari: "Stasi non frequentava casa Poggi, lo dicono anche i genitori, era conosciuta meglio da Andrea Sempio"Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha evidenziato come sia errato sostenere che Stasi fosse un "frequentatore di casa Poggi", portando in...

Parliamo di AI. Henri Bergson, 1907, L'Évolution créatrice. C'è una vespa, la Sphex, che paralizza il bruco di cui si nutre la sua larva colpendolo con il pungiglione esattamente nei nove gangli nervosi giusti, in sequenza, senza margine di errore. Non ha mai st x.com

Un errore? Mai prima. Cosa dicono i carabinieri sulle telefonate di Sempio a casa PoggiLe tre chiamate del 7 e 8 agosto, le versioni cambiate nel tempo e quell’errore mai registrato prima: per gli investigatori i tabulati telefonici aprono nuove ombre sul nuovo indagato nella riapertu ... ilgiornale.it

Ho vinto la mia prima partita di Commander grazie a un clamoroso errore di traduzione dall'italiano! reddit

Bonus fiscale a rischio per un errore nella certificazione unica, chi è stato colpito e cosa fare oraUn dettaglio tecnico, una casella selezionata in modo errato, e il risultato può tradursi in centinaia di euro persi. È quanto accaduto ... msn.com