Un errore? Mai prima Cosa dicono i carabinieri sulle telefonate di Sempio a casa Poggi

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sui contatti telefonici tra Andrea Sempio e l’abitazione Poggi continuano a suscitare attenzione. Le conversazioni registrate sono al centro delle verifiche condotte dai carabinieri, che analizzano ogni dettaglio per chiarire il ruolo dell’indagato. Le telefonate, considerate rilevanti, vengono esaminate nel tentativo di ricostruire le ultime ore prima degli eventi principali. Le autorità non hanno ancora reso pubblici i risultati delle analisi, mantenendo il riserbo sulla possibile connessione tra i contatti e le ipotesi di reato.

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Ci sono alcune telefonate che alimentano i sospetti degli investigatori su Andrea Sempio. Si tratta di tre chiamate che l’allora 19enne fece a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto: le prime due in data 7 agosto, rispettivamente della durata di 2 e 8 secondi, e la terza l’8 agosto, di 21 secondi. Un dettaglio ritenuto di particolare valore indiziario e che, sommato alle altre risultanze investigative, getterebbe ulteriori ombre sul 38enne indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Le dichiarazioni di Sempio. Come si legge nell’informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, Sempio venne sentito come persona informata sui fatti cinque giorni dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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