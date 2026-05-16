Un drammatico incidente lungo l’Appia costa la vita ad un uomo; ferita un’altra persona

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. Secondo le prime informazioni, un uomo ha perso la vita nell’impatto mentre un’altra persona è rimasta ferita. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di polizia.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 16 maggio, lungo la via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, quando il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Terracina è intervenuto al chilometro 108 della statale. Una volta sul posto, i soccorritori hanno trovato due auto coinvolte nell’impatto, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Un uomo morto, un ferito in ospedale. All’interno di uno dei veicoli è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L’altra persona coinvolta nell’incidente, rimasta ferita, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata al personale del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Un drammatico incidente lungo l’Appia costa la vita ad un uomo; ferita un’altra persona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Drammatico incidente lungo l’Appia vosta la vita ad un uomoABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 16 maggio, lungo la via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. Leggi anche: Perugia, drammatico incidente lungo la E45: muore camionista Schianto mortale sull'Appia, perde la vita un ragazzo di 27 anniUn terribile incidente stradale ha sconvolto il Sud Pontino alle prime luci dell'alba. Intorno alle 7 di oggi, sabato 16 maggio, due automobili si sono scontrate violentemente sulla ... ilgazzettino.it Giornata nera sulle strade pontine: un morto sull’Appia dopo la tragedia sulla 148ragico incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 7 del 16 maggio, nel territorio di Monte San Biagio, lungo la ... latinapress.it