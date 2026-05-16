In Toscana, circa un donatore su tre ha più di 55 anni. Nella provincia di Siena, questa percentuale si attesta al 27,95%, rendendola una delle aree con la presenza più consistente di donatori di lunga data e più anziani. La presenza di questa fascia di età tra i donatori rappresenta una caratteristica significativa per le attività di raccolta e gestione delle risorse sanguigne nella regione. I dati riflettono una tendenza stabile nel tempo, con una presenza consolidata di donatori over 55.

Siena è una delle province toscane con la base di donatori più longeva e fedele: uno su tre ( il 27,95% ) ha più di 55 anni. Un dato che posiziona il territorio al secondo posto in Toscana per incidenza di donatori esperti (dopo Grosseto) superando la media regionale. E’ quanto emerge dal rapporto annuale di Avis Toscana. L’Avis provinciale di Siena conta su una base sociale di 4.363 soci; di questi, 4.200 sono soci donatori, ovvero hanno effettuato almeno una donazione nell’ultimo biennio; nel 2025 sono stati 3.426 i donatori che si sono recati nei centri trasfusionali per almeno un prelievo; 508 i nuovi soci iscritti nel 2025, con la componente femminile che raggiunge il 45,87% tra i nuovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un donatore su tre ha più di 55 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MUTUO RIFIUTATO per una DONAZIONE ricevuta 20 anni fa: ecco perché

Sullo stesso argomento

Il fegato che sfida il tempo: ha oltre 100 anni il donatore di organi più anzianoUn gesto di generosità che supera anche i limiti dell’età e anche le frontiere della medicina.

Leggi anche: Ormai invecchiano anche le aziende. Imprenditori over 70 in crescita. E due su tre superano i 55 anni

Un donatore su tre ha più di 55 anniSiena è una delle province toscane con la base di donatori più longeva e fedele: uno su tre (il 27,95%) ha più di 55 anni. Un dato che posiziona il territorio al secondo posto in Toscana per incidenza ... lanazione.it

SIENA, UN DONATORE SU TRE HA PIÙ DI 55 ANNI: DATI AVIS TOSCANAIl rapporto 2025 fotografa una base di 4.363 soci: alta partecipazione degli over 55 e buon equilibrio tra i nuovi iscritti, quasi metà donne. Avis punta ora sul ricambio generazionale La provincia di ... oksiena.it

Il tema della donazione degli organi l'ho conosciuto quando ero molto piccolo. Purtroppo mio padre è venuto a mancare per un aneurisma celebrale. Un istante cambiò molte cose. In quel frangente mia madre decise di donare i suoi organi. Oggi a me piace p x.com