Un consulto per i dottori La prescrizione è appropriata? È in arrivo il parere dell’AI
Una nuova iniziativa nel settore sanitario prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per valutare l’appropriatezza delle prescrizioni mediche. La tecnologia sarà impiegata dall’azienda sanitaria locale per analizzare le richieste di visite ed esami, determinando se siano effettivamente necessarie. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e garantire che le prescrizioni siano conformi alle linee guida cliniche. Al momento, si attende il parere di un’AI che potrà supportare i medici nelle decisioni di diagnosi e trattamento.
Ebbene sì, a dire se una visita o un esame servono davvero sarà anche l’ AI. L’ intelligenza artificiale verrà messa in campo dalla nostra azienda sanitaria per valutare l’appropriatezza di una prescrizione. Si tratterà comunque di un parere, l’ultima parola spetta al medico. Un po’ come il Var, tecnologia a bordo campo al servizio degli arbitri, una mano in più nel non facile lavoro dei fischietti. Le applicazioni dell’ Intelligenza artificiale nella nostra sanità, ultima frontiera delle scienza e della tecnologia. Un altro esempio? Nel 2025 è stata acquistata, con fondi Pnrr, per l’ ospedale di Cona, una risonanza magnetica con Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Un consulto per i dottori. La prescrizione è appropriata? È in arrivo il parere dell’AIL’alta tecnologia negli ambulatori per dare una mano ai medici di famiglia nell’erogare le visite L’ultima parola naturalmente spetterà al sanitario. Si tratta di uno strumento in più, un ausilio . ilrestodelcarlino.it
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