Un consulto per i dottori La prescrizione è appropriata? È in arrivo il parere dell’AI

Una nuova iniziativa nel settore sanitario prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per valutare l’appropriatezza delle prescrizioni mediche. La tecnologia sarà impiegata dall’azienda sanitaria locale per analizzare le richieste di visite ed esami, determinando se siano effettivamente necessarie. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e garantire che le prescrizioni siano conformi alle linee guida cliniche. Al momento, si attende il parere di un’AI che potrà supportare i medici nelle decisioni di diagnosi e trattamento.

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