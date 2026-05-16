Umbria rischio blocco autotrasporti | il governo decida entro il 22

Nell'Umbria si prospetta un possibile blocco degli autotrasporti e il governo ha fissato una data limite al 22 maggio per prendere una decisione. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alle conseguenze che potrebbe avere sulla circolazione delle merci, soprattutto se le strade dovessero restare vuote. Nel frattempo, le imprese della regione si confrontano con l’aumento dei costi del gasolio, che influisce direttamente sui loro bilanci. La decisione definitiva da parte delle autorità appare ancora in sospeso.

? Domande chiave Cosa accadrà alle merci se le strade restano deserte a maggio?. Quanto incide il rincaro del gasolio sui bilanci delle imprese umbre?. Perché le aziende chiedono la sospensione dei contributi previdenziali?. Come influirà il blocco dei trasporti sulla filiera produttiva nazionale?.? In Breve Rincari gasolio causano perdite superiori a mille euro mensili per ogni mezzo.. Volpi, Boco, Ragnacci, Fulvi e Mariani coordinano le associazioni coinvolte.. Richiesta riduzione tempi silenzio-assenso credito d'imposta da 60 a 10 giorni.. Blocco merci tra 25 e 29 maggio colerebbe in crisi il 90% logistica.. Le oltre 1.300 imprese di autotrasporto in Umbria rischiano il blocco totale delle attività tra il 25 e il 29 maggio se il governo non interverrà dopo il tavolo previsto a Palazzo Chigi per venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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