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Il calciomercato estivo è entrato nel vivo, con aggiornamenti che arrivano in tempo reale dalla redazione di Calcio News24. Le trattative tra club continuano a muoversi, con alcune operazioni che si stanno concretizzando e altre ancora in fase di definizione. Le notizie più recenti riguardano cambi di squadra, rinnovi contrattuali e voci di mercato che si rincorrono, mentre il countdown verso la chiusura della sessione si avvicina. Segui con noi gli sviluppi più importanti di questa giornata.

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