Negli ultimi mesi, 126 milionari hanno trasferito la loro residenza fiscale dall'Inghilterra all'Italia, attirando l'attenzione sull'emigrazione di persone con patrimoni elevati a causa delle nuove tasse introdotte nel Regno Unito. Questi individui, considerati tra i più ricchi, hanno scelto di spostarsi per motivi fiscali, lasciando la City. La loro decisione solleva interrogativi su come questo esodo possa influire sulla stabilità politica e economica del governo guidato da Starmer.

? Domande chiave Chi sono i miliardari che hanno lasciato la City per l'Italia?. Come influirà l'esodo dei super-ricchi sulla stabilità del governo Starmer?. Perché la flat tax italiana sta attirando i capitali da Londra?. Quali conseguenze avrà la fuga dei grandi patrimoni sulla borsa britannica?.? In Breve Un terzo dei britannici con grandi patrimoni ha lasciato il Paese per motivi fiscali.. La famiglia Hinduja detiene 38 miliardi di sterline nonostante le nuove pressioni di Reeves.. Milano attira i milionari grazie alla flat tax per redditi sopra 300mila euro.. Il cripto-miliardario Christopher Harborne sostiene il movimento politico Reform Uk di Nigel Farage. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UK: fuga dei super-ricchi per le nuove tasse: 126 milionari esodati

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