UK 15 anni per la neonazi che tentò di decapitare un uomo con l’ascia

Un tribunale nel Regno Unito ha condannato a 15 anni una ragazza di 19 anni per aver tentato di decapitare un uomo con un’ascia, motivata da ideali neonazisti. La giovane aveva dichiarato il suo piano prima dell’attacco, mentre le autorità hanno sequestrato materiale online che dimostra come l’ideologia estremista abbia contribuito a radicalizzarla. L’indagine ha evidenziato il coinvolgimento di contenuti e gruppi neonazisti che hanno influenzato il suo comportamento.

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? Punti chiave Cosa ha spinto la diciannovenne a dichiarare il suo piano estremista?. Come ha fatto l'ideologia neonazi a radicalizzare una ragazza così giovane?. Perché le autorità temono scontri violenti nelle strade di Londra oggi?. Quali misure adotteranno le forze dell'ordine per prevenire nuovi attacchi?.? In Breve Vittima di 27 anni colpita con un'ascia a Bristol.. Ideologia neonazi mirava all'eliminazione di ebrei e musulmani nel Regno Unito.. Rischio scontri a Londra tra marcia pro-Palestina e gruppi ultranazionalisti.. Autorità monitorano punti di incontro per prevenire violenze collettive in capitale.. La corte britannica ha condannato la diciannovenne neonazi per il tentativo di decapitare un uomo curdo a Bristol con un’ascia, infliggendole una pena di 15 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UK, 15 anni per la neonazi che tentò di decapitare un uomo con l’ascia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sienna Miller e la relazione con un uomo più giovane di 15 anni: "Basta pregiudizi"Sienna Miller ha recentemente espresso il desiderio di normalizzare le relazioni sentimentali che vedono le donne legate a partner significativamente... 15.000 anni di amore: il legame cane-uomo che resiste alle guerreUn legame che attraversa i secoli e le guerre, la relazione tra uomo e cane si rivela costante attraverso decenni di fotografie storiche.