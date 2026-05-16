Tuttosport – Pluto Tv su Paramount | ecco la festa scudetto dell’Inter

L’Inter ha vinto il titolo di campione d’Italia e la festa sarà trasmessa in diretta su Pluto Tv. La notizia è stata diffusa dal quotidiano sportivo, che ha annunciato la presenza della celebrazione sulla piattaforma di streaming di Paramount. La trasmissione è prevista per il 15 maggio e sarà accessibile a tutti gli utenti interessati a seguire i festeggiamenti dei nerazzurri. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali ospiti o contenuti speciali legati all’evento.

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