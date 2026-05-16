Tuttosport – Pluto Tv su Paramount | ecco la festa scudetto dell’Inter
L’Inter ha vinto il titolo di campione d’Italia e la festa sarà trasmessa in diretta su Pluto Tv. La notizia è stata diffusa dal quotidiano sportivo, che ha annunciato la presenza della celebrazione sulla piattaforma di streaming di Paramount. La trasmissione è prevista per il 15 maggio e sarà accessibile a tutti gli utenti interessati a seguire i festeggiamenti dei nerazzurri. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali ospiti o contenuti speciali legati all’evento.
2026-05-15 20:24:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La festa dell’Inter campione d’Italia sarà trasmessa su Pluto Tv. Il 17 maggio, al termine del match contro il Verona alle 15 a San Siro, il bus scoperto dei nerazzurri attraverserà Milano per festeggiare insieme ai tifosi lo scudetto numero 21. Una stagione straordinaria per l’Inter, culminata il 13 maggio con la vittoria contro la Lazio e la conquista della decima Coppa Italia, che ha permesso ai nerazzurri di completare il ‘doblete’ stagionale. Tifosi, appassionati e curiosi potranno seguire la festa sul canale Inter 247 disponibile su Pluto Tv, la piattaforma gratuita di Paramount. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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