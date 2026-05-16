tutte le ex fidanzate gli ex fidanzati e amori di gabriel garko

Gabriel Garko ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni, tra cui una con Eva Grimaldi. La loro storia è stata molto discussa e ha attirato l’attenzione dei media. Eva Grimaldi si è sposata nel 2019 con Imma Battaglia, che ha scelto come testimone proprio l’ex fidanzato. Nel tempo, sono state riportate varie indiscrezioni sulle relazioni di Garko, senza conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi.

Una delle prime storie per Gabriel Garko fu quella con Eva Grimaldi (che si è sposata nel 2019 con Imma Battaglia, volendo come testimone proprio il suo ex). La relazione iniziò nel 1997, ma finì 2001, poco prima delle nozze. Su questa storia Garko ha raccontato a I Migliori anni: “ Siamo stati insieme un bel po’, è stata una donna importante. Mi ha insegnato tanto, siamo rimasti in ottimi rapporti a distanza di anni. Ci siamo ritrovati a dover lavorare sul set subito dopo che ci eravamo lasciati. Dovevamo girare una scena d’amore. Eravamo a letto mentre ci baciavano. È stata una tragedia, è andata malissimo”. Garko poi ha avuto un flirt con Manuela Arcuri, che però l’attrice ha sminuito in un’ospitata a Vieni da me nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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