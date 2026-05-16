Tutela delle coste il Comune di Genova aderisce al progetto europeo Tasc Restore Med

Da genovatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Genova ha deciso di partecipare come capofila al progetto europeo Tasc Restore Med, approvato dalla giunta comunale. L’obiettivo principale è il ripristino e la tutela degli ecosistemi marittimi e costieri lungo la costa. La partecipazione avviene in collaborazione con il Genova Blue District, un'iniziativa locale dedicata alla valorizzazione del mare e delle aree costiere. Il progetto rientra nel bando europeo Transition Agenda Development, dedicato alla salvaguardia degli ambienti marini.

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La giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Genova, come capofila, al bando europeo Tasc Restore Med - Transition Agenda Development, finalizzato al ripristino e alla tutela degli ecosistemi marittimi costieri, in collaborazione con il Genova Blue District.Il bando, emanato dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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