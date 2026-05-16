Tutela delle coste il Comune di Genova aderisce al progetto europeo Tasc Restore Med

Il Comune di Genova ha deciso di partecipare come capofila al progetto europeo Tasc Restore Med, approvato dalla giunta comunale. L’obiettivo principale è il ripristino e la tutela degli ecosistemi marittimi e costieri lungo la costa. La partecipazione avviene in collaborazione con il Genova Blue District, un'iniziativa locale dedicata alla valorizzazione del mare e delle aree costiere. Il progetto rientra nel bando europeo Transition Agenda Development, dedicato alla salvaguardia degli ambienti marini.

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