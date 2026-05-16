Turismo montano | il Comune di Chiuro ottiene la bandiera verde di Legambiente

Il Comune di Chiuro, in Lombardia, ha ricevuto la bandiera verde di Legambiente in occasione del Summit dedicato al turismo montano. La località è stata premiata per aver adottato misure volte a tutelare la stagione degli amori dei cervi, riducendo le attività umane durante questo periodo. Tra le realtà lombarde premiate quest'anno, oltre a Chiuro ci sono altre due località che hanno ottenuto il riconoscimento, che viene assegnato in base a specifici criteri di tutela ambientale.

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Sono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi con l'apposito vessillo: tra queste c'è anche una località valtellinese, cioè il Comune di Chiuro, per aver scelto di proteggere la delicata stagione degli amori dei cervi, riducendo il disturbo umano in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutela della montagna: al Resinelli Tourism Lab la "bandiera verde" di LegambienteSono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi. Un Villaggio montano. Riconoscimento del Cai per il Comune di BagnoneConquista un nuovo e prestigioso riconoscimento a livello nazionale il Comune di Bagnone: ora è ufficialmente certificato Villaggio Montano Cai. E’ entrato così nel ristretto circuito dedicato alle ... lanazione.it