Tubo di metallo e taglierino pronti all' uso in auto ventenne denunciato

Un giovane di vent'anni è stato segnalato dalle forze dell'ordine dopo essere stato trovato in possesso di un tubo di metallo e un taglierino, strumenti pronti all’uso, all’interno della sua auto. Durante un controllo nel centro della città, gli agenti hanno notato l’automobile in sosta e hanno fermato il veicolo per un'ispezione. Nel veicolo sono stati trovati gli oggetti e il giovane è stato denunciato per possesso di strumenti atti a offendere.

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Girava per la città con un vero e proprio kit per l'offesa a portata di mano all'interno dell'abitacolo. Nel pomeriggio di ieri, 15 maggio 2026, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Mirandola hanno fermato e denunciato a piede libero un 20enne di origini rumene, accusato del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How To Survive 30 Hours Trapped In Your Car At -20°C (9 Items In Your Trunk) Sullo stesso argomento In giro con un taglierino nel parasole dell'auto, 42enne denunciatoI carabinieri di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa hanno denunciato un 42enne di Riposto (CT), per porto di armi. Mantova, picchia la moglie con un tubo di metallo: arrestato marocchinoHa preso il telefono mentre la madre urlava dal dolore e il padre continuava a colpirla. ELI5: perché un tubo di metallo cavo è quasi forte quanto un'asta completamente solida dello stesso materiale contro la flessione, anche se contiene molto meno metallo? reddit Picchia la moglie con un tubo di metallo davanti ai figli piccoli, il bimbo di 9 anni chiama il 112 in lacrime: Aiuto, la sta colpendoÈ stato un bambino di nove anni a chiedere aiuto mentre il padre stava picchiando la madre davanti a lui e al fratellino di quattro anni. Il piccolo ha chiamato il 112 in lacrime raccontando ... leggo.it India, bimba di 7 anni violentata con un tubo di metallo: ha avuto un’emorragia, è gravissimaUna bambina di 7 anni versa in condizioni critiche in un ospedale di Nuova Delhi dopo aver subito un intervento chirurgico per le ferite subite mentre veniva violentata con una tubo in metallo per ... fanpage.it