Negli ultimi tempi, si registra un avvicinamento tra le amministrazioni di due paesi, con un focus crescente sulle questioni commerciali rispetto alle preoccupazioni sui diritti umani. La gestione del caso di un noto attivista imprigionato in Cina ha rappresentato un punto di svolta, indicando una priorità per gli interessi economici rispetto alle questioni etiche. La relazione tra il leader statunitense e il presidente cinese sembra orientata a favorire gli affari, lasciando in secondo piano le questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali.

? Domande chiave Come influenzerà il rapporto personale tra Trump e Xi i diritti umani?. Perché la gestione del caso Jimmy Lai segna un cambio radicale?. Quali conseguenze avrà il ritiro americano per gli attivisti dello Xinjiang?. Chi guiderà la nuova linea diplomatica tra ideologia e interessi economici?.? In Breve Passato impegno Bush nel 2008 e Obama nel 2012 per libertà religiose e Tibet.. Repressione Xinjiang coinvolge circa un milione di uiguri secondo le Nazioni Unite.. Rapporto cinese del 2021 cita George Floyd per denunciare violazioni negli USA.. Marco Rubio come Segretario di Stato indica frammentazione della linea diplomatica americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump verso Pechino: la diplomazia dei valori cede il passo agli affari

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Trump Will Delay Trip to China Due to Iran War

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