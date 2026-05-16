Trump | ucciso Abu-Bilal al-Minuki numero due dell’Isis

Un nome poco conosciuto, ma che secondo l'ex presidente era in grado di tenere sotto scacco un intero gruppo terroristico. La sua morte, annunciata di recente, sarebbe avvenuta durante un'operazione militare condotta senza dettagli specifici, secondo quanto dichiarato. La notizia ha suscitato attenzione per il ruolo che questa figura avrebbe avuto nella leadership dell’ISIS e per le implicazioni di una possibile destabilizzazione del gruppo. Finora, non sono stati forniti ulteriori elementi sul contesto o sui dettagli dell’azione.

Venerdì sera, “su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”. L’annuncio, come di consueto, arriva dai canali social: con un post su Truth, Donald Trump ha annunciato l’eliminazione di quello che lo stesso tycoon ha chiamato “il numero due dell’Isis a livello globale”, Abu-Bilal al-Minuki. Un nome ai più sconosciuto, ma che secondo l’inquilino della Casa Bianca era in grado di tenere sotto scacco un intero continente e metterne profondamente a rischio un altro: “Pensava di potersi nascondere in Africa”, sostiene Trump, “ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati sulle sue attività. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Top ISIS Commander, Abu-Bilal Al-minuki Killed In U.S-Nigeria Joint Operation

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