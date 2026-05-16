Trump | Non voglio che Taiwan dichiari l' indipendenza e si scateni una guerra Reazione di Taipei

Il presidente ha dichiarato di non volere che Taiwan proclami l’indipendenza, affermando che ciò potrebbe portare a un conflitto armato di lunga durata. La risposta di Taipei è arrivata subito, con un commento che ribadisce come non desiderino una guerra e preferiscano evitare tensioni con gli Stati Uniti. La questione riguarda le relazioni tra le due parti e il timore che dichiarazioni di indipendenza possano scatenare una crisi internazionale.

«Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox News a proposito di Taiwan. «Non è cambiato nulla» nella politica degli Stati uniti verso Taiwan. «Pechino non vuole l'indipendenza di Taiwan. E io voglio che Taipei si calmi e la Cina si calmi», ha detto Trump che poi non si è voluto impegnare formalmente sulla questione della vendita di armi a Taipei. «Potrei farlo. Potrei non farlo», ha dichiarato alla Fox Bret Baier «Non vogliamo scatenare guerre. Se si mantenesse lo status quo, credo che la Cina non avrebbe nulla da obiettare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Trump dopo l'incontro con Xi Non voglio che Taiwan dichiari l'indipendenza e si scateni una guerra

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