Trump in Cina | Grande successo e momento storico

Durante la sua visita in Cina, l’ex presidente degli Stati Uniti ha descritto l’evento come un “grande successo” e ha riferito di aver avuto un vertice bilaterale con il leader cinese. La visita si è conclusa con dichiarazioni positive da parte dell’ex presidente, che ha sottolineato l’importanza dell’incontro. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle discussioni o sui risultati pratici raggiunti durante la visita.

Donald Trump definisce un “grande successo” la sua visita di Stato in Cina e il vertice bilaterale con il leader di Pechino Xi Jinping. “È stato un viaggio fantastico. Abbiamo concluso ottimi affari. Abbiamo siglato accordi commerciali eccellenti e instaurato ottimi rapporti, ci sono molte novità in arrivo di cui sentirete parlare. Ma è stato davvero un successo straordinario. Credo che sia stato davvero un momento storico”, ha affermato il presidente statunitense al suo arrivo a Washington. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump Calls China Visit A Tremendous Success As He Returns To White House

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