Dopo le recenti visite in Cina, l'ex presidente ha dichiarato di avere un rapporto sereno con il leader nordcoreano, riferendosi ai colloqui riservati con il presidente cinese. Durante le conversazioni, sono stati discussi vari aspetti delle relazioni tra le due nazioni, senza fornire dettagli specifici. L'attenzione si concentra anche sull’imminente visita di un alto funzionario russo a Pechino, che potrebbe influenzare le dinamiche nella regione coreana. Non sono stati comunicati ulteriori sviluppi ufficiali riguardo alle discussioni tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Cosa è emerso dai colloqui segreti tra Trump e Xi Jinping?. Come influirà l'imminente visita di Putin a Pechino sulla Corea del Nord?. Quali dettagli ha nascosto Trump sulla natura dei suoi scambi con Kim?. Perché la strategia americana si sta spostando verso il dialogo diretto?.? In Breve Discussioni con Xi Jinping sulla sicurezza asiatica e stabilità regionale. Imminente visita ufficiale di Vladimir Putin a Pechino. Interazione tra strategie USA e futuri accordi Cina-Russia nel quadrante asiatico. A bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha rivelato ai giornalisti di aver affrontato il dossier della Corea del Nord durante il vertice con Xi Jinping a Pechino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump dopo Pechino: «Ho un rapporto sereno con Kim Jong-un»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donald Trump Warns China of Big Problems Over Iran Support | N18G

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Trump: Kim Jong-un mi considera un amico, Biden lo chiamava 'mentalmente ritardato' – Il video

Chi è Kim Ju Ae la figlia adolescente di Kim Jong Un designata alla spietata successione del padreRoma, 26 febbraio 2026 – Mentre Kim Jong Un, da poco rieletto (unico candidato) all’unanimità segretario generale del Partito del Lavoro, minaccia...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il presidente cinese Xi Jinping in vista del loro prossimo incontro a Pechino, definendolo un grande tipo. I colloqui dovrebbero concentrarsi sull'Iran e sugli sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz per il co reddit

Donald Trump a Pechino, Xi Jinping avverte: conflitti se Taiwan mal gestitaDonald Trump a Pechino, Xi Jinping avverte: conflitti se Taiwan mal gestita I due leader cercano di stabilizzare le loro relazioni durante il vertice a Pechino, che si chiuderà il 15 maggio. Sul tavol ... msn.com

Kim Jong Un a Pechino, una settimana dopo lo storico summitPechino, (askanews) – A una settimana dallo storico summit di Singapore con il presidente Usa Donald Trump, il leader nordcoreano Kim Jong Un è in visita per due giorni a Pechino.Ingenti le misure di ... affaritaliani.it