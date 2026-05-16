Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver condotto un’operazione congiunta con le forze nigeriane che avrebbe portato alla morte di Abu-Bilal al-Minuki, considerato il vice di alto livello dello Stato Islamico. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio su una piattaforma social, in cui si afferma che l’azione avrebbe colpito un importante leader del gruppo estremista. Finora non sono stati forniti dettagli specifici sull’operazione o sulla località esatta in cui si sarebbe svolta.

Colpito Abu-Bilal al-Minuki, considerato il vice globale dello Stato Islamico. Il presidente americano rivendica il successo su Truth “Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’ISIS a livello globale, pensava di potersi nascondere in Africa”, queste le parole del presidente Donald Trump. Infatti, le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno condotto un’operazione militare congiunta che ha portato all’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’ISIS a livello globale. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano Donald Trump, che in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social ha parlato di una “missione meticolosamente pianificata e molto complessa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump annuncia: “Eliminato il numero due dell’ISIS in un’operazione congiunta USA-Nigeria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELONI HA RISPETTATO LE PRMESSE FATTE IN CAMPAGNA ELETTORALE no

Sullo stesso argomento

Isis, Trump annuncia l’uccisione del numero due: blitz Usa-Nigeria contro Abu-Bilal al-MinukiDonald Trump ha annunciato l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano come il numero due dell’Isis a livello globale.

Nigeria, Trump: “Eliminato numero 2 dell’Isis a livello globale”(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante...

#Trump annuncia: Abbiamo eliminato il numero due dell' #Isis, chi era al-Minuki x.com

Trump: Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki. La Cnn: Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran – La direttaStasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa ... msn.com

Trump annuncia: Abbiamo eliminato il numero due dell'Isis, chi era al-MinukiQuesta sera, su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione ... iltempo.it