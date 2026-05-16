Truffe digitali | l’esperto svela i nuovi inganni tra multe e finta questura

Recentemente sono emersi nuovi metodi di truffa digitale, tra cui chiamate che sembrano provenire dalla Questura e messaggi che richiedono pagamenti immediati. Gli esperti spiegano come i truffatori riescano a riprodurre la voce e i dettagli delle forze dell’ordine, creando un senso di urgenza tra le vittime. Si evidenzia anche come i giovani, abituati alle tecnologie, siano più vulnerabili a queste trappole, spesso senza rendersi conto della natura fraudolenta delle comunicazioni.

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