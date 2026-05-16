Truffato 61enne a Fontanellato | denunciato un 50enne dopo aver venduto pezzi di ricambio inesistenti per 500 euro
Un uomo di 61 anni di Fontanellato ha subito una truffa online, dopo aver acquistato pezzi di ricambio che in realtà non esistevano. Il venditore, un 50enne, ha ricevuto circa 500 euro dalla vittima, che aveva cercato di concludere un affare tramite internet. Dopo aver scoperto di essere stato raggirato, il 61enne ha presentato denuncia alle autorità. La polizia ha avviato le indagini e denunciato il presunto responsabile per truffa.
La ricerca di un affare sul web si è trasformata in un raggiro per un 61enne italiano residente a Fontanellato, deciso a non farla passare liscia al finto venditore. A fare luce sull'episodio sono stati i Carabinieri della Stazione di Fontanellato, che al termine di una mirata attività. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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