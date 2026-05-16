Trovato un mini-plutone un mondo ghiacciato con una sua atmosfera

È stato individuato un piccolo corpo celeste ghiacciato, con un diametro di circa 480 chilometri, molto inferiore ai 2.376 chilometri del più grande. La scoperta riguarda un oggetto che si trova nella fascia di corpi minori oltre l’orbita di Nettuno, considerato un mini-plutone. La presenza di un’atmosfera sottile è stata osservata in alcune fasi del suo passaggio, confermando caratteristiche simili a quelle di altri corpi del sistema solare esterno. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori specializzati in astronomia planetaria.

di Salvatore Vicedomini È comparso un piccolo Plutone: ha un diametro di appena 480 km in confronto dei 2376 km del fratello maggiore Plutone. In virtù di questa piccola dimensione, gli astronomi lo hanno denominato < Plutino >, un oggetto trasnettuniano (cioè corpi celesti ghiacciati considerati residui della formazione del Sistema Solare che occupano aree oltre l’orbita di Nettuno) denominato (612533) 2002 XV93, in risonanza orbitale 2:3 con Nettuno. Il risultato arrivato da questa scoperta, condotta da un team di astronomi e astrofili giapponesi guidati da Ko Arimatsu del National Astronomical Observatory of Japan e pubblicata su Nature... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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