Trova la serratura di casa cambiata e arriva a minacciare di morte la moglie

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Candido per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è stato richiesto dopo che l'uomo aveva cambiato la serratura di casa e aveva minacciato di morte la moglie. Durante l'operazione, ha opposto resistenza agli agenti. L’arresto è stato effettuato in seguito a quanto accaduto all’interno dell’abitazione. La donna non ha riportato ferite, ma la situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

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Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Candido per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, cui si è arrivati dopo un grave fatto nei confronti della moglie. Ma andiamo con ordine.L'episodio scatenante è avvenuto nei giorni scorsi, quando l'uomo, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Questa casa è MIA, ha urlato dopo aver cambiato la serratura. La polizia le ha dato una LEZIONE Sullo stesso argomento Nel corso di una banale lite arriva a minacciare il vicino di casa con un coltello da cucina: denunciatoUndici persone in totale sono state denunciate nel corso dei controlli fatti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Suggerimento per la serratura di accesso alla porta, per favore reddit Classificazione di ricerca su Google(TG:e10838).aps - Results on X | Live Posts & Updates x.com Rientra a casa e si trova la serratura cambiata e le stanze svuotateTORTONA - Un gesto tanto prepotente quanto inquietante quello che si è consumato a Tortona ai danni di un inquilino. Lo ha raccontato Antonio Olivieri del ... radiogold.it Mestre, affitta casa per una settimana e si trova la serratura cambiata: Minacciato e aggreditoAffitta la casa a una coppia per una settimana, ma si ritrova con un occhio nero, la serratura cambiata e l’appartamento occupato. È la disavventura raccontata a Pomeriggio Cinque da Paolo, di ... tgcom24.mediaset.it