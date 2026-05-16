Tromba d’aria tra Ostuni e San Michele | crolla un pino sulla provinciale

Nel pomeriggio, una tromba d’aria si è verificata tra Ostuni e San Michele Salentino, nel Brindisino. Durante l’evento, un pino è stato abbattuto e si è schiantato sulla strada provinciale, causando disagi alla viabilità. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni ad altre strutture, ma la presenza dell’albero sulla carreggiata ha richiesto interventi da parte dei servizi di emergenza per rimuoverlo e ripristinare la circolazione. La zona è stata temporaneamente sottoposta a controlli per garantire la sicurezza.

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