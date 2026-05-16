Trincerone Est nuovi ritardi e costi in aumento per i parcheggi di interscambio

I lavori del Trincerone Est continuano a registrare ritardi e un aumento dei costi. In particolare, i lavori per i nuovi parcheggi di interscambio in via Capasso, previsti come parte dell’intervento insieme a quelli di via Dalmazia, incontrano ancora difficoltà tecniche e rallentamenti nella loro realizzazione. Le attività di cantiere si protraggono più del previsto, influendo sui tempi di completamento del progetto. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori e le amministrazioni coinvolte.

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