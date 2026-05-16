Un erede di un soldato deportato a Mauthausen ha ricevuto un risarcimento dalla Germania Federale. La decisione si basa su un procedimento legale avviato per ottenere un riconoscimento dei diritti e un risarcimento per le sofferenze patite durante la prigionia. Il soldato è stato detenuto per circa 600 giorni nel campo di concentramento, dove ha subito condizioni dure e privazioni. La vicenda riguarda un percorso giudiziario volto a ristabilire i diritti del familiare del militare.

? Punti chiave Come è stato possibile ottenere il risarcimento dalla Germania Federale?. Quali sofferenze ha affrontato il soldato durante i 600 giorni di prigionia?. Perché la sentenza punta a un riconoscimento oltre il valore economico?. Come influirà questa decisione sulle altre richieste di risarcimento ministeriali?.? In Breve Risarcimento di 108mila euro tramite fondo ministeriale istituito nel 2022.. Avvocati Andrea Del Vecchio e Federico Gambini hanno presentato la domanda legale.. Prigionia di 600 giorni tra Podgorica e Mauthausen dal settembre 1943 al 1945.. Sentenza della giudice Gloria Giovanna Carlesso stabilisce la responsabilità della Germania Federale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: risarcito l’erede del soldato deportato a Mauthausen

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