Treviso FBC nuovo volto in presidenza | Miotto guida il club in Serie C

Treviso FBC ha annunciato un cambio alla presidenza con la nomina di Miotto, che assume il ruolo di presidente del club in Serie C. La società ha comunicato anche la partenza di Saruggeri dalla vicepresidenza, senza specificare i motivi di questa decisione. Inoltre, sono stati inseriti nel consiglio nuovi profili tecnici, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli o competenze. La comunicazione ufficiale ha fornito queste informazioni attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club.

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? Punti chiave Perché Saruggeri ha deciso di lasciare la vicepresidenza proprio ora?. Chi sono i nuovi profili tecnici che entrano nel consiglio?. Come cambierà la gestione del club con l'ingresso di Daminato?. Quali strategie adotterà la nuova governance per restare in Serie C?.? In Breve Francesco Saruggeri lascia la vicepresidenza per impegni professionali in data 16 maggio 2026.. Orietta Miotto entra in consiglio d'amministrazione insieme a Alessandro Botter ed Enrico De Bernard.. Gianmaria Daminato entra nel board con competenze legali e diritto amministrativo dello sport.. Il riassetto mira a stabilizzare la gestione burocratica dopo la promozione in Serie C. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso FBC, nuovo volto in presidenza: Miotto guida il club in Serie C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NASCE LA NUOVA MASCOTTE DEL TREVISO FBC: IN CORSA LIDEA DEGLI STUDENTI | 21/04/2026 Sullo stesso argomento Basket Mestre, nuovo corso in Serie A2: Caprioglio guida il club? Cosa scoprirai Perché Feliziani ha deciso di lasciare la presidenza dopo tredici anni? Come influirà la permanenza di Feliziani nel CdA sul nuovo... Treviso torna in Serie C: il piano Botter per rilanciare il clubDopo tredici anni di attesa, il Treviso ha finalmente riconquistato il proprio posto nel calcio professionistico grazie alla promozione in Serie C.