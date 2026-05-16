Un bambino di 11 anni ha riferito di aver subito percosse, anche con una cintura, e di essere stato costretto a lavorare nella stalla. I fatti sono emersi il 19 marzo 2025, e poco dopo le accuse sono state confermate con l’arresto del padre del minore. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le circostanze e verificare eventuali altri episodi di maltrattamento. La famiglia coinvolta si trova ora al centro di un procedimento giudiziario.

Picchiato, anche con la cintura, e costretto a lavorare nella stalla. È questo quello che un bambino di 11 anni ha raccontato il 19 marzo 2025. Dopo le indagini degli inquirenti, i genitori sono accusati di maltrattamenti in famiglia in concorso Il sole deve ancora sorgere del tutto a Montebellunese (Treviso), quandoun bambino di appena 11 anni è già in piedi per pulire l’ovile e accudire gli animali. Poi, si reca a scuola e una volta tornato la stalla lo aspetta ancora. Il padre non gli avrebbe perdonato nessun errore, punendolo probabilmente anche con cinghiate.È la storia che un bambino ha raccontato il 19 marzo 2025(Festa del papà) ad un’insegnate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Treviso, bambino di 11 anni maltrattato: padre arrestato

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