Treviglio Casa delle Associazioni le minoranze | Occorre una rendicontazione puntuale

A Treviglio, la Casa delle Associazioni di via Bellini è al centro di un'interrogazione presentata dalla minoranza politica. Le richieste riguardano una rendicontazione dettagliata delle spese e delle attività svolte all’interno della struttura. La questione riguarda anche la modalità di gestione degli spazi e l’utilizzo delle risorse pubbliche. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di trasparenza e di un’adeguata rendicontazione delle attività delle associazioni sul territorio.

Treviglio. La Casa delle Associazioni di via Bellini finisce al centro di un’interrogazione della minoranza. Nell’atto, promosso dalla consigliera del Partito Democratico Laura Rossoni e sottoscritto dagli altri consiglieri di opposizione, viene ricostruito il percorso che ha portato alla chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace, decisa con deliberazione del consiglio comunale del 28 giugno 2022 a cui è seguito, poi, il decreto ministeriale del 1 febbraio 2023 che ha trasferito le competenze a Bergamo. Successivamente lo stabile è stato riconvertito in Casa delle Associazioni, inaugurata il 5 ottobre 2024 con l’obiettivo di ospitare, a rogazione, le varie realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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