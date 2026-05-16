Trento degustazione di rossi Vescovi e salumi | un viaggio nel gusto
A Trento si terrà una degustazione di vini rossi e salumi presso una vinoteca locale. L'evento si svolgerà in una sede specifica, le cui coordinate sono state comunicate dall'organizzatore. Nel frattempo, la programmazione estiva dell'Atelier dell'Accademia subirà alcune modifiche, con nuovi eventi in calendario e cambiamenti nelle date previste. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei vini o dei salumi coinvolti, né sulle modalità di partecipazione all'iniziativa.
? Punti chiave Dove si trova esattamente la vinoteca che ospiterà l'evento?. Come cambierà la programmazione estiva dell'Atelier dell'Accademia?. Chi potrai incontrare direttamente durante il percorso sensoriale?. Come prenotare uno dei pochi posti rimasti per il 22 maggio?.? In Breve Prenotazione obbligatoria per posti limitati al numero 3498789627. Ciclo di eventi estivi programmato presso la vinoteca L'atelier dell'Accademia. Degustazione abbinata a salumi tipici del territorio locale. Sede dell'incontro situata in vicolo Colico 8 a Trento. Venerdì 22 maggio la vinoteca L’atelier dell’Accademia, situata in vicolo Colico 8 a Trento, ospiterà una serata di degustazione dedicata ai vini rossi della cantina Vescovi Ulzbach. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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