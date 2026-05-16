Trento degustazione di rossi Vescovi e salumi | un viaggio nel gusto

A Trento si terrà una degustazione di vini rossi e salumi presso una vinoteca locale. L'evento si svolgerà in una sede specifica, le cui coordinate sono state comunicate dall'organizzatore. Nel frattempo, la programmazione estiva dell'Atelier dell'Accademia subirà alcune modifiche, con nuovi eventi in calendario e cambiamenti nelle date previste. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei vini o dei salumi coinvolti, né sulle modalità di partecipazione all'iniziativa.

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